Pizza Hawaii – darf das sein?

PRO

Echt griechisch

Die Italiener sind stolz auf ihre gastronomische Tradition und behaupten immer wieder, die mit Abstand beste Küche der Welt zu haben, was begeisterte Italienurlauber wohl jederzeit bestätigen können.

Erfunden haben unsere südlichen Nachbarn die Pizza, die sie jetzt öffentlichkeitswirksam vor Ananas schützen wollen, aber nicht. Die Griechen, beziehungsweise die Etrusker, sollen in der Antike die Ersten gewesen sein, die einen Fladen aus Mehl, Wasser und Salz mit Zutaten belegt und am offenen Feuer auf Steinen gebacken haben. Diese Teigfladen nannte man „Pita“, woraus sich im Laufe der Zeit das Wort Pizza entwickelt hat, die es heute weltweit in mehr als 1000 Varianten gibt. Eine kulinarische Erfolgsgeschichte, die immer und immer weiter geht.