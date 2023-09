Passt Satire zu Alzheimer?

PRO

Humor hilft

Nein, Alzheimer ist kein Spaß, und sich darüber lustig zu machen, zeugt nicht gerade von einem feinen Charakter – außer man heißt Stermann oder Grissemann. Den Kabarettisten gelingt es in ihrer Spezialsendung, den Zusehern trotz der Schwere des Themas ein Lächeln zu entlocken und nebenbei ganz viele Informationen über die Krankheit zu vermitteln – über die Entstehung, aber auch über Behandlung und Prävention. Aktuell sind geschätzt mehr als 130.000 Menschen in Österreich von Alzheimer betroffen, Tendenz stark steigend. Höchste Zeit, die Volkskrankheit „aus dem finsteren Loch der Scham und des Tabus“ hervorzuholen, so das Ziel der beiden. Warum nicht mit Humor? Ich kann nur sagen: Schauen Sie sich das an!