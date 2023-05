Oben ohne: Verbot auch für Männer?

PRO

Kein Leiberl

Ob auf dem Weg zum Gipfel, entlang der Laufstrecke, auf dem Radl – sie begegnen einem jetzt wieder mit schöner Regelmäßigkeit: Männer ohne Leiberl. Die Frage ist: Will ich schweißtriefende Oberkörper sehen?

Ob nun wampert, mit Sixpack oder hühnerbrüstig – die Sache ist: Ich muss, ob ich will oder nicht. Aber am schlimmsten sind wirklich jene, die ihren nackten Oberkörper auch noch beim Flanieren durch die Stadt präsentieren, ihren Eiskaffee oben ohne schlürfen, nur weil die Sonne vom Himmel brennt und es so schön praktisch ist. Das zu unterlassen wäre nicht nur hautfreundlicher, sondern ein Akt der Rücksicht auf jene, die nicht wissen wollen, wie jemand gebaut und behaart ist. Wer das nicht kapiert, braucht einen Dresscode.