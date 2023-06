Nummerntafel für E-Scooter?

PRO

Verfolgbarkeit

E-Scooter sind nicht nur ein Ärgernis, wenn sie in Parkanlagen und auf Gehsteigen herumliegen, die Lenker der (Leih-) Gefährte, die mit bis zu 25 km/h dahinbrausen, sind leider auch immer wieder in Unfälle verwickelt. In zu vielen Fällen nutzen die Lenker die Anonymität der Scooter aus und suchen nach einer Kollision einfach das Weite. Nummerntafeln würden anderen Verkehrsteilnehmern zumindest die Chance bieten zu wissen, mit wem sie da gerade zusammengestoßen sind. Diese Verfolgbarkeit wäre begrüßenswert. Wer da nun argumentiert, dass man dann ja wohl auch Fahrrädern eine Nummerntafel verpassen müsste, hat recht. Zumindest bei E-Bikes, die meist noch weit rasanter als E-Scooter unterwegs sind, wäre das sicherlich sinnvoll.