Noch mehr Geld statt Top-Verein?

PRO

Eh schon wurscht

Lionel Messi soll vergangenes Jahr in Paris laut Forbes etwa 117,5 Millionen Euro verdient haben. Dass der Argentinier hinter Cristiano Ronaldo (123,9 Mio.) und vor Kylian Mbappe (108,4 Mio.) Nummer zwei der bestverdienendsten Sportler ist, ergibt zwar ein schönes Ranking, ist in Wahrheit aber nur eines: pervers.

Es zeigt, wie abgehoben und weltfremd der Spitzenfußball ist. Die drei dribbelnden Scheich-Testimonials sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Denn auch abseits vom Nahost-Zaster sprudeln in Europas Ligen Summen, die in Zeiten von Kinderarmut (rund 20 Millionen in der EU), Wohnraumknappheit, Pflegenotstand und so weiter jeglicher gesellschaftlicher Vernunft entbehren. Insofern ist die Wahl des Klubs völlig belanglos.