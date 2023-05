Neuer Name für die FH?

PRO

Nomen est omen

Zu oft würden die Fachhochschulen mit den Fachschulen verwechselt, heißt es immer wieder aus den Fachhochschulen. Mit dem neuen Namen wollen die Hochschulen in spe, die immer mit ihrer Rolle im Schatten der Universitäten haderten, ihnen endlich auch im Namen ebenbürtig sein. In Deutschland und in der Schweiz ist die Bezeichnung „Hochschule“ längst geläufig, etwas Ordnung in den Hochschul-Dschungel des deutschsprachigen Raums zu bringen, kann nicht verkehrt sein.

Passenderweise würde der neue Name auch dem Untertitel „University of Applied Sciences“ entsprechen, mit dem die Fachhochschulen werben. Denn dazu haben sie sich in den vergangenen 30 Jahren entwickelt: zu Forschungsstätten, nicht nur zum Ausbildungshort.