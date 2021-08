Muss die ORF-Wahl reformiert werden?

CONTRA

Entspannen bitte

Es sollten doch jetzt bitte nicht alle so überrascht sein, dass die Politik Einfluss auf den ORF ausüben will. Sogar die Grünen haben sich diese Blauäugigkeiten mittlerweile abgewöhnt, und das will was heißen.

Der ORF ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, was zur Folge hat, dass sich das demokratisch zustande gekommene Kräfteverhältnis der Parteien auch in den ORF-Gremien niederschlägt. Wer eine Idee hat, wie das noch demokratischer geht, bitte vortreten.

Außerdem hat es bei vergangenen Generaldirektor-Wahlen oft Regierungsfavoriten gegeben, die sich eben nicht durchsetzen konnten. Ein Skandal ist nur, dass die Wahl nicht geheim erfolgt. Das passt nach Weißrussland, nicht nach Wien.