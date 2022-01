Müssen wir die Teststrategie ändern?

CONTRA

Der Goldstandard

Es gab Zeiten, da hat das mit den PCR-Tests eigentlich recht gut funktioniert. Zugegeben, es fällt schwer – ob der derzeitigen Pannenserie in Schulen und bei der Aktion „Oberösterreich gurgelt“– , sich daran zu erinnern. Die Probleme, die es derzeit gibt, ändern aber nichts an der Tatsache, dass PCR-Tests Sicherheit geben und zuverlässig sind (sofern sie zeitnah und richtig ausgewertet werden). Für Mediziner sind sie der „Goldstandard“ unter den Corona-Tests. Gerade jetzt, in Zeiten rasant steigender Infektionszahlen, wäre es wichtig, dass möglichst viele Menschen weiterhin einen niederschwelligen Zugang zu diesen Tests haben.