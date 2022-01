Müssen Sportstars Vorbilder sein?

PRO

PRO - Ideale Welt

Fairplay, Respekt, Gleichheit – das sind die Bausteine, aus denen der Mikrokosmos Sport gebaut ist. Sport ist letztlich der Versuch, eine perfekte Welt zu konstruieren. Eine, in der wir alle von derselben Linie aus starten. Eine, in der für alle die gleichen Regeln gelten. Und nichts anderes als das Vorleben genau dieser Werte erwarten wir von den Idolen, auch weil Kinder, Jugendliche und selbst Erwachsene zu ihnen aufblicken. In Krisenzeiten, in denen Solidarität und Zusammenhalt gefragt sind, ist es umso entbehrlicher, wenn Djokovic meint, dass Regeln für alle nur nicht für ihn gelten. Er, der danach trachtet, der Allergrößte zu werden, sollte sich Paulo Coelho in Erinnerung rufen: Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung.