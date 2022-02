Models bei Heidi Klum sind dick, dünn, alt und jung

PRO

Zweck heiligt Mittel

Dass Heidi Klum nicht gerade die toleranteste Person auf dem Planeten ist, dürfte sich herumgesprochen haben. Aber einmal ehrlich: Wenn sie hilft, einem ehrbaren Ziel ein Stück näherzukommen, dann darf man das als Geschenk annehmen. Diversität – sowohl in optischer als auch in sexueller Hinsicht – war lange ein Tabu. Wenn jetzt Zuschauerinnen sehr unterschiedliche Frauen über den Laufsteg tänzeln sehen, mit denen sie sich vielleicht sogar identifizieren können, ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Auch junge Mädchen – eine der klassischen Zielgruppen von „Germany’s Next Topmodel“ – sollen sehen: Du bist gut, so wie du bist. Dafür das Schielen nach der Quote in Kauf zu nehmen, ist ein akzeptabler Preis.