Mit Kindern Krieg schauen?

Medienkompetenz

Der Krieg in der Ukraine findet nicht nur in der Nähe statt, er geht uns auch nahe. Am liebsten würden sich die meisten von uns mit der ganzen Familie in einem Schneckenhaus verkriechen. Gerade die Kinder würden wir gerne fernhalten und behüten.

In unserer Mediengesellschaft ist das aber nicht möglich. Da ist es besser, mit den Mädchen und Buben gemeinsam und dosiert Nachrichten anzuschauen und sich für das Besprechen des Gesehenen und Gehörten Zeit zu nehmen. Zu erklären, was das für uns bedeutet – und was nicht. Wem man glauben darf und wem nicht. Noch nie hatte die Vermittlung von Medienkompetenz so einen bitteren Beigeschmack. Trotzdem ist sie auch in Zeiten wie diesen nötig.