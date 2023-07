Legen Sie noch Platten auf?

PRO

Aus und vorbei

Anders, als der Titel vermuten lassen würde, lautet die Antwort: Ja, leider viel zu selten. Dies bedeutet nicht, dass man sich einer schnellen Streaming-Nummer versagen müsste, jedoch gilt für mich: Was liegt, das pickt. Und was sich dreht, das geht anders ins Ohr als eine Playlist, die vielleicht einen Anfang, aber selten ein Ende hat, also niemals: aus und vorbei. Eine beliebige Abfolge von Liedern, nicht vom Künstler aneinandergereiht, sondern vom Algorithmus, ich denke mir oft: Was hat er sich dabei gedacht? Mit dreiunddreißigeindrittel Umdrehungen in der Minute hingegen entschleunigt sich mein Alltag, der Künstler, der auf dem Teller liegt, wird serviert, weil ich ihn ausgewählt habe. Zeitlich limitiert, mit Anfang und Ende. Und dazwischen Genuss.