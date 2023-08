Lebkuchen – vier Monate vor Weihnachten?

CONTRA

Völlig absurd

Draußen hat es 32 Grad im Schatten, drinnen wird in perfekt klimatisiertem Ambiente Lebkuchen im winterlichen Design angeboten. Gefühlt kommen die ersten vorweihnachtlichen Produkte immer früher in die Regale der Supermärkte. Offensichtlich gibt es viele Menschen, die sich bei der größten Hitze nach frühreifen Weihnachtsboten sehnen und den spätsommerlichen Lebkuchen kaufen, der derzeit in der adventlichen Geschmacksrichtung „Apfel-Zimt“ feilgeboten wird. Und es wird nicht mehr lange dauern, dann werden sich zum Lebkuchen in der praktischen Plastikdose die Schoko-Nikoläuse gesellen – nur damit wir ja nicht vergessen, dass in weniger als vier Monaten schon wieder Weihnachten ist. Wie absurd aufmerksam!