LASK-Tickets: Zu teuer?

PRO

Ungeschickt

Um Harry Kane gegen Borussia Dortmund auf die Beine zu schauen, zahlen Fans von Bayern München für eine Karte direkt an der Mittellinie 80 Euro. Wer heute von ähnlicher Position aus sehen will, wie der LASK dem bosnischen Meister Zrinjski Mostar (hoffentlich) das Leben schwer macht, muss 30 Euro drauflegen. Ja, die 110 Euro sind für ein internationales Spiel zu bezahlen, aber dennoch für den durchschnittlichen Fußballfan (und das sind die allermeisten) schwer zu stemmen. Genauso wie eine Kinderkarte um 55 Euro. Dauerkartenbesitzer werden sich nicht wertgeschätzter fühlen, weil andere einen Batzen Geld hinlegen müssen, um eintreten zu dürfen. Sie stehen vermutlich auch lieber in einem vollen als in einem halbleeren Stadion.