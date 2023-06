Kleidervorschriften an Schulen?

PRO

Ja, aber ...

Zieh dir ein langes Leiberl an, sonst verkühlst du dir die Nieren!“ Wie oft haben wir in der Kindheit von (Groß-)Eltern diesen Satz gehört. Und danach zumindest versuchsweise die Ohren angelegt. Geholfen hat dies aber nichts, weil die elterliche Order das modische Verständnis besiegte. Wenn nun eine Schule Bekleidungsvorschriften für Mädchen aufstellt, hören sich diese zuerst richtig an. Weil wir ja mittlerweile erwachsen sind und ebenfalls nur das Beste für unsere Kinder wollen.

Zweifelhaft sind aber die Gründe für die Order: Knappe Kleidungsstücke würden eine „übermäßige Sexualisierung“ befeuern, heißt es. Ich stelle dieser die Gleichberechtigung entgegen. Und fordere, wenn, dann eine einheitliche Kleidervorgabe für beide Geschlechter.