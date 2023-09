Kann der LASK gegen Liverpool überraschen?

PRO

A bissl wås...

Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich genau an eine OÖN-TV-Programmseite aus dem Jahr 1987 erinnern. Dort stand zu lesen: 20.15 Uhr: Europacupfinale FC Bayern gegen FC Porto. 22 Uhr: Siegesfeier des FC Bayern.

Das Problem dabei war: Die Bayern durften an diesem Tag um 22 Uhr nicht feiern. Sie mussten den Spielern des Außenseiters FC Porto zusehen, wie sie den Pokal in die Höhe stemmten, weil Rabah Madjer mit seinem Ferserltor Geschichte geschrieben hatte. Für die Bayern war es damals ein viel wichtigeres Spiel als für den FC Liverpool am Donnerstag in Linz. Für den LASK sollte morgen wie damals für Porto das Motto des seligen Monaco Franze gelten: „A bissl wås geht immer.“ Und es muss nicht einmal ein Ferserltor sein.