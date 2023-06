Ist Wien die lebenswerteste Stadt der Welt?

PRO

Deppert, aber wahr

Ein echter Wiener würde auf dieses depperte Ranking genau gar nichts geben. Und ja, mit Ranglisten ist das ohnehin so eine Sache. Aber wer schon einmal länger dort gelebt hat, weiß: Wien kann was. Es ist die perfekte Mischung aus Großstadt und österreichischer Gemütlichkeit. Das ist zwar auch ein bisserl fad, doch gerade in Zeiten multipler Krisen und Instabilität lässt es sich beim Heurigen oder im Kaffeehaus gut über diese Langeweile klagen. Das sieht auch der Economist so, der Wien in Sachen Stabilität, Gesundheit, Kultur, Umwelt, Bildung und Infrastruktur das beste Zeugnis ausstellt. Abo hat Wien darauf aber keines. In allen Punkten muss sich die Stadt anstrengen, um nicht wie beim Tourismus vom Glanz vergangener Zeiten leben zu müssen.