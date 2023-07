Ist Verstappens Dominanz fad?

PRO

Das Erwartbare

Formel schnarch – egal aus welcher Position Max Verstappen startet, der siegende Holländer fährt die Konkurrenz in Grund und Boden. Das ist die logische, aber auch langweilige Konsequenz aus dem perfekten Package. Wenn sich das stärkste Auto und der beste Fahrer finden, gibt es kein Halten. Erst recht, wenn der mit vergleichbaren Möglichkeiten ausgestattete Teamkollege Sergio Perez nicht mithalten kann. Am Ende gewinnt immer Verstappen, und dieses Bewusstsein nimmt einem Rennen schon vorab das gewisse Etwas. Zugegeben nicht zum ersten Mal: Auch Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton dominierten die „Königsklasse“. Trotzdem täten Rad-an-Rad-Duelle an der Spitze und verschiedene Siegergesichter der Branche gut.