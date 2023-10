Ist unser Gesundheitssystem wirklich krank?

CONTRA

Insel der Seligen

Wie es um unser Gesundheitssystem steht, erfährt, wer selbst krank ist. Diese Erfahrung ist mitunter mit unangenehmen Wartezeiten verbunden, aber letztlich wird jedem geholfen, der Hilfe braucht. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde den Spitälern ein Wettlauf um sündteure Geräte vorgeworfen. Heute ist das kein Problem mehr, heute geht es um die Substanz, um ausgebildete Fachkräfte – Ärzte, Pflegepersonal –, die Geräte bedienen und Kranke behandeln oder betreuen können. Warten in Ambulanzen oder vor Operationen will niemand. Wer unser Gesundheitssystem aber per se krankredet, dem sei eine Behandlung im Ausland, etwa in Großbritannien, verordnet. Im Vergleich dazu ist Österreich eine Insel der Seligen.