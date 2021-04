Ist "Starmania" noch zeitgemäß?

Pro

Why not?

Was ist diesen Zeiten denn gemäß? In einem leeren Studio um die Wette singen– warum nicht? Die Meldung von der Wiederaufnahme von Starmania glich der Exhumierung einer Showleiche. Doch in der Starmania-freien Dekade ist eine Generation herangewachsen, die weiß, wie man sich auf einer Bühne bewegt, reflektiert ist, singen kann. Ja, das Format ist alt, aber wenn der Anspruch Show und guter Gesang ist, was soll daran falsch sein?

Wahrlich, es werden Zeiten kommen, da sich Menschen in großer Zahl auf Konzertgeländen treffen und voller Emotionen genau das tun: talentierten Menschen beim Singen zuschauen. Gut möglich, dass es dann ein Wiedersehen mit Starmaniacs gibt.