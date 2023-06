Ist die regionale Staffelung beim Klimabonus fair?

CONTRA

Mehraufwand

Wer die niedrigste Stufe des Klimabonus bekommt, erhält 110 Euro – in der höchsten Stufe sind es 220 Euro. Wegen 110 Euro Unterschied wird also ein kompliziertes Staffelungssystem eingeführt, das auch für die Verwaltung in einem Mehraufwand resultiert. Ob das wirklich sinnvoll ist, darf bezweifelt werden.

Überhaupt ist die Staffelung nach Wohnort fragwürdig: Alleinerziehende Mütter in Linz, die vielfach ebenfalls auf das Auto angewiesen sind, bekommen weniger als Bestverdiener, die auf dem Land leben. Welche dieser beiden Gruppen die CO2-Steuer gemessen am Gesamteinkommen stärker betrifft, steht wohl außer Frage. Wenn schon eine Staffelung, dann wenigstens sozial gerecht.