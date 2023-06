Ist der Vatertag ein Tag zweiter Klasse?

PRO

Bier und Herrenduft

Der Muttertag liegt noch Wochen hin, da läuft die Werbemaschinerie bereits auf Hochtouren. Da werden Mütter auf Händen getragen, Blumen-, Pralinen- und Schmuckläden geplündert. Tage vor dem Vatertag tuckert der Marketingmotor leiser. Die öffentliche Wahrnehmung hält sich in Grenzen; Bier und Herrenparfüms sind im Angebot, das ist das, was Männer wollen. Eher nicht.

In einer Zeit, in der der Geschlechterbegriff weicher wird, in der Männer alleine erziehen und die Kinderbetreuung nicht mehr alleinig Frauenaufgabe ist, braucht es auch eine Gleichstellung der Festtage und eine Besinnung auf das Wesentliche: Mehr Zeit mit den Liebsten. Und ohnehin: Was bringt eine Bier-Aktion am Sonntag?