Ist das ÖSV-Logo gelungen?

Der Österreichische Skiverband vereinheitlicht seine Außendarstellung und will in Zukunft als Ski Austria wahrgenommen werden. So weicht auch das altbekannte ÖSV-Logo – wie berichtet – einem A aus neun Balken, die die Bundesländer repräsentieren. Zugleich erhält jede Disziplin ein eigenes Sujet. In Sozialen Medien wurde ausgiebig über das neue Logo diskutiert. Was sagen Sie dazu? Hier können Sie abstimmen:

Das sagen unsere Redakteure:

Reinhold Pühringer Redakteur Sport CONTRA Rorschachtest Einfach, elegant und mit Wiedererkennungswert ausgestattet – so soll ein gutes Logo sein. Jenes von Ski Austria ist es nicht. So befinden auch rund 80 Prozent einer OÖN-Onlineumfrage. Es sollen "sich kreuzende Spuren im Schnee" sein, die die Bundesländer sowie "Begegnung, Gemeinschaft und Teamgeist" symbolisieren. Bei allem Willen zum Neuanfang: Bei diesem Stricherl-Rorschachtest hat sich die Verbandsspitze einfach ein Marketing-Gewäsch erster Güte reindrücken lassen. Mein Rat: Bitte die Agentur-Verkäufer als Trainer einstellen! Weil wer jemandem einen plumpen Gedankenstrich (–) als brauchbares Piktogramm für die Sparte Langlauf aufschwatzen kann, der vermag auch einigen Athleten neues Selbstvertrauen einzureden.

Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion PRO Aufbruchstimmung Vor zwei Jahren war ich mir noch sicher, dass man in Innsbruck eher das Goldene Dachl rosarot lackieren wird, bevor einmal eine Frau an der Spitze des Skiverbandes steht. Das Dachl ist immer noch golden – und der ÖSV hat mit Roswitha Stadlober eine Präsidentin. Mit der Nachfolgerin von Langzeit-Machthaber Peter Schröcksnadel ist eine Aufbruchstimmung entstanden. Das zugegeben gewöhnungsbedürftige neue Logo steht für das Abschneiden alter Zöpfe und einen Neuanfang. Natürlich kann man darüber streiten, ob es schön oder schiach, kreativ oder banal ist. Aber was soll’s? Ob angebissener Apfel (Apple), drei Streifen (Adidas) oder neun Stricherl (ÖSV) – es kommt auf die Inhalte an und nicht auf die Beschriftung. Alles Logo?

