Innenstadtbelebung: Ist Wels Vorbild für Linz?

CONTRA

Äpfel und Birnen

Den Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen, kann nie schaden. Gerade wenn es um die Belebung von Innenstädten geht, sind die Herausforderungen, vor denen die Politik steht, ähnlich. Ident sind sie aber nicht. Ein Patentrezept wäre schön, ist aber leider völlig unrealistisch. Das Zentrum in Wels sieht ganz anders aus als in Linz, vom Größenunterschied der Städte ganz zu schweigen. Auch die Ausgangslage ist eine andere, so haben etwa Veranstaltungen in der Linzer Innenstadt – anders als in Wels – eine lange Tradition. Einen Leerstandsmanager gab es in Linz übrigens auch schon mal. Der Erfolg? Mehr als überschaubar. Linz sollte also nicht zu viel kopieren, sondern lieber mutig neue Wege gehen – und damit selbst ein Vorbild werden.