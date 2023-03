Hunde im Büro?

PRO

Tierisch viele Vorteile

Einem Hund durch sein weiches Fell zu streichen, ist ein Genuss. Es entspannt und hebt die Stimmung. Außerdem regt der wedelnde Begleiter die Kommunikation mit unseren Mitmenschen an, nette Gespräche ergeben sich wie von selbst. All diese Vorteile haben Hunde auch im Arbeitsumfeld, wie Studien bestätigen. So haben Forscher der Commonwealth University in London gezeigt, dass ein Hund im Büro das Burnout-Risiko senkt. Denn beim Streicheln wird beim Menschen das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das Stress mindert. Zudem würden sich Hunde positiv auf das Arbeitsklima auswirken, weil durch sie selbst zurückhaltende Kollegen „auftauen“. Und auch der Arbeitseifer steigt durch die Vierbeiner, wie Forscher aus Kanada bewiesen haben.