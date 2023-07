Hat der LASK das Zeug zum Meistertitel?

PRO

Kick it like Leicester

Am Dienstag hab ich erstmals das Basislager der Red-Bull-Academy besucht. Mein Eindruck: Na bumm, das ist keine andere (Fußball-)Welt, sondern eine andere Galaxie. Trotz dieser scheinbar übermächtigen Bullen-Power soll es beim LASK erlaubt sein, vom Titel zu träumen. Die neue Arena auf der Gugl kann zwar keine Tore schießen, aber neue Kräfte mobilisieren. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Marktwerts des Kaders befindet sich der LASK in einer Außenseiterposition, die den Killerinstinkt schärft – so er vorhanden ist. Leicester City war 2015 als Abstiegskandidat in die englische Premier League gegangen. Im Mai 2016 wurde das Team von Legionär Christian Fuchs als Meister gefeiert.

Wunder gibt es immer wieder.