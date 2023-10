Handyverbot an Schulen?

CONTRA

Balanceakt

Die Digitalisierung lässt sich nicht rückgängig machen. Computer, Smartphone und allerlei andere Geräte sind gekommen, um zu bleiben. Angesichts der rasanten Entwicklung wäre es der falsche Weg, Schüler von der Technik fernhalten zu wollen. Im Gegenteil: Je früher sie mit dem Equipment richtig umgehen, umso besser. Mit „richtig“ ist gemeint, dass sie lernen, Balance zu halten. In einer Waagschale wiegen die – zweifelsohne reizvollen – Möglichkeiten der digitalen Technik schwer. Deshalb sollte in der anderen so viel gute Offline-Zeit wie möglich dagegenhalten. Gefordert sind da die Erwachsenen, um den Kindern Bewegung, Natur, persönliche soziale Kontakte, Selbstfürsorge und vieles mehr schmackhaft zu machen.