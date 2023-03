Handy am Steuer: Sind doppelt so hohe Strafen gerechtfertigt?

PRO

Ein Denkzettel

Die Pflicht der Kraftfahrzeuglenker, beim Telefonieren eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, gibt es in Österreich seit dem Jahr 1999. Damals waren Mobiltelefone noch circa so groß wie ein Ziegelstein. Heute deutlich geschrumpft, dienen Smartphones als multimediale Nachrichtendrehscheibe, die ständig beäugt und bedient werden wollen. Wer das Handyverbot am Steuer missachtet, soll künftig doppelt so viel Strafe – 100 statt bisher 50 Euro – bezahlen müssen.

Gut so, denn Ablenkung beim Autofahren stellt die häufigste Ursache für tödliche Verkehrsunfälle dar. Wer es für notwendig hält, an der Ampel noch schnell via WhatsApp ein Smiley zu verschicken, soll zur Kasse gebeten werden. Bitte mehr Denkzettel!