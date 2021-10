Halten Sie den Klimabonus für sinnvoll?

CONTRA

Gut gemeint...

Mit der ökosozialen Steuerreform kommt ein von Gegnern viel bemühtes Schreckgespenst: Der Sprit wird teurer. An dieser Logik führt kein Weg vorbei, wenn man versuchen will, den CO2-Ausstoß zu verringern. Der Preisanstieg fällt ohnehin moderat aus. Dennoch hat die Regierung zur Abfederung einen Klimabonus ersonnen.

Dass dieser jedoch nur berücksichtigt, wie gut der Wohnort an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden ist, führt die Idee dahinter ad absurdum. Je weiter am Land, desto höher der Bonus, lautet im Wesentlichen die Regel. Das ermutigt weder zum Umstieg von Autos auf Öffis, noch nutzt es autolosen Städtern in Mietwohnungen mit teuren Heizanlagen. Das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht.