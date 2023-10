Grenzkontrollen an der tschechischen Grenze: Der richtige Weg?

CONTRA

Verheerende Optik

Am 11. Dezember 1989 zerschnitten Landeshauptmann Josef Ratzenböck und sein südböhmisches Pendant Miroslav Senkyr in Wullowitz den Eisernen Vorhang. Am 21. Dezember 2007 trat die Schengen-Erweiterung in Kraft, die Grenzkontrollen zu Tschechien wurden obsolet. Beide Daten haben für die seelenverwandten Regionen Mühlviertel und Böhmen eine große Bedeutung. Nach langer, oft leidvoller Zeit, in der die Grenze bei den Bewohnern beider Seiten Angst ausgelöst hatte, begannen tiefe Wunden zu heilen.

Auch wenn die Kontrollmotive heute andere sind, ist die Symbolik dennoch verheerend. Hoffentlich dient all das nicht nur dem politischen Kalkül, zu suggerieren, man tue etwas gegen Schlepper – während die Ursache verschleppt wird.