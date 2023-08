Gewinnt der LASK das Derby?

PRO

Fehlstart hilft LASK

Nein, dieses Derby wird keine eigenen Gesetze haben. Dass sich der LASK im bisherigen Verlauf der Meisterschaft noch nicht in Szene setzen konnte, macht die Aufgabe für Blau-Weiß Linz nicht einfacher. Es gibt nicht den geringsten Anlass für den LASK, um überheblich in dieses Spiel zu gehen. Das wäre bei einem Traumstart in die Saison schon eher möglich gewesen. Die individuelle Qualität ist extrem hoch – und auch das Grundgerüst der Mannschaft noch von der vergangenen Saison eingespielt. Das wird unter normalen Umständen gegen Blau-Weiß Linz reichen. Auch deshalb, weil der Lokalrivale des LASK in der Defensive verwundbar ist und Blau-Weiß-Stürmer Ronivaldo gegen die LASK-Abwehr einen schweren Stand haben wird.