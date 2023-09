Gehört das Bundesheer in den Lehrplan?

CONTRA

Zeit für anderes

Warum sich Österreich der Neutralität verpflichtet hat und welche Ziele das Bundesheer verfolgt, sollte wohl jeder in der Schule gehört haben. Dass dies schon längst Teil des Fachs Geschichte und Politische Bildung ist, sollte auch im Bildungsministerium klar sein.

In Zeiten des Ukraine-Krieges einen Fokus zu setzen, mag relevant erscheinen. Die Frage, die sich stellt: Ist es die Kenntnis der „umfassenden Landesverteidigung“ tatsächlich wert, andere relevante Themen im Geschichte-Unterricht in den Hintergrund zu rücken? Tatsache ist: Die Anzahl an Unterrichtsstunden ist begrenzt, das Spektrum an historisch-politisch wichtigen Themen zu groß. Wie die Armee im Inneren funktioniert, gehört vielleicht weniger dazu.