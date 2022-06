Fliegend in die Ferien?

CONTRA

Bodenständig

Ein geflügeltes Wort – nur Fliegen ist schöner! – erlebt gerade seine Bruchlandung. Menschen gehen in die Luft, noch ehe die Flugmaschinen abheben – entnervt ob abgesagter oder verspäteter Flüge, chaotischer Zustände beim Check-in, langer Schlangen bei den Sicherheitskontrollen und folglich vergeudeter Lebenszeit.

Die in den vergangenen Corona-Sommern bestens eingeübte Reiseform – auf dem Boden bleiben und das eigene Land entdecken – wird heuer fortgesetzt: auf dem Mountainbike, in Bergschuhen, an heimischen Seen, in Zügen mit Platzreservierung. Oder entspannt und faul im schattigen Garten, statt verspannt und frustriert auf einem Flughafen zu warten.