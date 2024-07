Fliegen: Mehr Last als Lust?

PRO

Weniger ist mehr

Nur geschätzt vier Prozent der Weltbevölkerung fliegen binnen eines Jahres in ein anderes Land. Fliegen ist die Aktivität einer kleinen Elite, die Unmengen an klimaschädlichem CO2 verursacht. Ist die Reiselust im Sommer groß und die Schlange vor den Sicherheitskontrollen lang, kann es zu wenig sein, zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Fliegen verursacht also Stress, vor allem wenn man den Flug verpasst oder der Koffer auf die Malediven und man selber nach Spanien fliegt. Eine Zug- oder Busfahrt ist entspannender und klimafreundlicher. Es ist okay, sein Traumziel per Flugzeug zu erkunden – wenn man fliegt, sollte eine CO2-Kompensation aber dazugehören. Fliegen sollte die Ausnahme sein. Das schont Umwelt und Nerven.