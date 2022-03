Feiern trotz Krisen?

PRO

Das Leben feiern

Entbehrungen erlebten wir während der Pandemie vor allem in menschlicher Hinsicht: Senioren vereinsamten, Kinder und Jugendliche litten unter der Distanz. Und auch fast alle anderen stellten fest: In Präsenz ist das Leben am schönsten.

Dass wir wieder Geburtstage feiern, Freunde und Freundinnen treffen, als Familie zusammensitzen dürfen – das ist in diesem Frühling das größte Geschenk. Ich werbe sicher nicht für überfüllte Discos oder Skihütten. Aber Aug’ in Aug’ – falls nötig auch auf Abstand oder mit Maske – möchte ich meine Mitmenschen nicht mehr missen.

Und ob man sich treffen soll, wenn woanders getötet wird? Ja. Wir dürfen nicht verlernen, das Leben zu feiern. Als Gegenentwurf zu diesem schrecklichen Krieg.