Ein Festival mitten in der Stadt?

PRO

Mehr davon!

Viel zu lange hat man auf Linz mit süffisantem Lächeln „beginnt’s“ oder „Provinz“ gereimt. Als Subtext wehte von der Bundeshauptstadt „Ihr bringt’s eh nix G’scheits zamm“ donauaufwärts. Jetzt schauen s’ ziemlich, die Wiener, weil wir in Linz ein urbanes Musikfestl auf die Füße gestellt haben. Mit grandiosen Acts, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln und fußläufig bestens erreichbar sind. Der gelernte Linzer kann das offenbar nicht so stehen lassen. So laut, so viele Leut’ und überhaupt der ganze Dreck – sollen s’ den Blödsinn doch bei de Weana mochn! Natürlich ist ein Festival dieser Größenordnung auch herausfordernd, aber die geballte Qualität, die sich beim Lido Sounds in Linz einfindet, ist nicht Provinz – sondern Weltklasse. Mehr davon!