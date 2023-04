E-Scooter verbieten?

CONTRA

Gute Alternative

Dass man den innerstädtischen Pkw-Verkehr zurückfahren sollte, ist vernünftig. Neben dem Fahrrad bietet der E-Scooter in diesem Zusammenhang eine gute Alternative für Menschen, die in der City flott von A nach B kommen wollen. Leihräder und Leihroller werden in fast allen größeren europäischen Städten angeboten, wobei es erstaunliche Unterschiede in der gelebten E-Roller-Praxis gibt. In Linz oder Wien herrscht tatsächlich fast Anarchie. Selbsterfahrungen in Spanien, Italien oder Deutschland zeigen, dass diese Art der Mobilität auch vernünftig praktiziert werden kann. Das Problem sind also nicht die E-Roller, sondern zu lasche Regeln und vor allem einige Benützer, deren Dummheit man leider nicht verbieten kann.