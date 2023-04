Diskussion ums Hoamatland: gerechtfertigt?

CONTRA

Aktionismus

Was haben Richard Wagner, Hermann Bahr, Peter Rosegger und Franz Stelzhamer gemein? Sie waren Künstler und, in unterschiedlicher Ausprägung, Antisemiten. Ihre Werke werden dennoch gelesen oder gespielt. Das ist recht und billig. Wären diese Herren in erster Linie als Antisemiten aufgefallen und hätte dies ihr künstlerisches Werk bestimmt, wäre das etwas anderes. Die IG Autoren bringt dieses Medienthema immer wieder und ohne Anlass aufs Tapet, weil es sich bestens für Aktionismus eignet. Das gilt auch für die Textzeile des Hoamatlands „Wia a Hünderl sein Herrn“, die vor drei Jahren kurzfristig die Gemüter erhitzt hat. Gerne können die Herren und Frauen Autoren eine neue Hymne texten, ich fürchte, es kommt nichts G’scheiteres heraus.