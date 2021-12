Corona-Impfung: Helfen Prämien in Betrieben?

PRO

Initiative

Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Wirtschaft hinterlassen 21 Monate Pandemie Spuren. Es gibt kaum Betriebe, die nicht über Umsatzverluste, entgangene Aufträge und Fachkräftemangel klagen.

Daher verwundert es nicht, dass Unternehmen nun selbst die Initiative ergreifen und Prämien an Mitarbeiter auszahlen, die geimpft sind oder sich impfen lassen. Das Argument, diese Anreize sollte eigentlich der Staat schaffen, greift zu kurz, wenn man sich die breite Kritik am Corona-Management der Regierung vor Augen führt.

Was zudem für Prämien in Betrieben spricht: Mit ungeimpften Mitarbeitern zu planen, ist fast unmöglich. Neben Krankenständen hemmen auch Quarantänefälle von Kontaktpersonen die Betriebe.