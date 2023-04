Cannabis: Regeln wie Deutschland?

PRO

Realitäten

Es ist ja immer so eine Sache mit der Realität. Tut man so, als gäbe es sie nicht, und verweilt im Glauben, alles sei in bester Ordnung – oder stellt man sich ihr? Cannabis einfach so durch einen Bann zu ignorieren, fällt in erstere Kategorie. Denn ob’s wem schmeckt oder nicht, Cannabis wird auch hierzulande konsumiert – was gut riechbar ist.

Das Problem: Der Schwarzmarkt blüht, der Reiz am Illegalen wächst und der Staat gibt das Heft aus der Hand. Die Konsumenten sind meist zwischen 15 und 24 Jahre alt – also genau in jenem Alter, wo das Hirn in der Entwicklung massiv gestört wird (wie auch beim Alkohol). Eine Freigabe ab 18 Jahren würde dieses Vergehen entkriminalisieren und es wäre besser zu kontrollieren.