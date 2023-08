Braucht Linz Satire im Video?

PRO

Lachen wirkt

Anders zu sein, nimmt gerne jemand in Anspruch, der nicht mit dem Strom schwimmen will. Warum also mit schönen Werbeprospekt-Fotos das Bild einer Stadt weich zeichnen, die viele Ecken hat, an denen man auch als Einheimischer Linz als besonders erleben kann? Sich selbst nicht tierisch ernst zu nehmen, ist ein Wesenszug, der sympathisch macht.

In einer Welt, in der immer alle die Besten und die Schönsten sein wollen und es manchmal auch zu sein glauben, tut es gut, wenn man mit Augenzwinkern zeigt, dass man auch ein Stück Asphalt als Andenken an Linz an der angeklebten Hand mit nach Hause nehmen kann. Also: Ja, ganz klar. Linz steht die Satire gut, weil ein Lachen oder nur ein Lächeln die beste Werbung für eine Stadt sein kann.