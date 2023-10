Braucht es den Weltspartag?

CONTRA

Verstaubte Folklore

Wer Kinder und Jugendliche fragt, was am 31. Oktober stattfindet, wird als Antwort nicht „Weltspartag“ zu hören bekommen. Das Klingeln an fremden Haustüren für Süßigkeiten hat den Besuch in der Bankfiliale längst abgelöst: Kein Wunder, wenn die Ausbeute großzügiger ist. Für unsere Eltern und Großeltern war der Weltspartag einst ein zelebriertes Hochamt, aber auch ihre Begeisterung ist parallel mit den Sparzinsen nach unten gefallen. Übrig blieb die Ernüchterung, dass außer einem Kugelschreiber oder einem Taschenkalender nicht mehr viel zu holen ist. Wer sparen will und das selbst in Zeiten hoher Inflation kann, informiert sich mittlerweile das ganze Jahr darüber. Den Weltspartag braucht es dafür nicht mehr: Er ist zur reinen Marketing-Aktion verkommen.