Braucht die KI Grenzen?

PRO

Uferlos gescheitert

So euphorisch die Meldungen über die Entwicklungen auf der einen Seite sind, so apokalyptisch klingen die Bedrohungen, die andere an die Wand malen – beide Sichtweisen auf künstliche Intelligenz sind mit der gebotenen Skepsis zu betrachten.

Fest steht, die künstliche Intelligenz ist in Alltagsanwendungen angekommen und verändert die digitale Welt. Das ohne Grenzen passieren zu lassen, ist unverantwortlich. Der unregulierte und offene digitale Raum, der auf die Intelligenz seiner Nutzer vertraut, ist als Idee schon mehrere Male gescheitert. Wie schwer es ist, nachträglich regulieren zu wollen, was man erst uferlos geschehen ließ, zeigt sich nicht zuletzt in den sozialen Medien. Diesen Fehler müsste man jetzt nicht zwingend wiederholen.