Pro & Contra: Brauchen wir den Klimastreik?

CONTRA

In der Komfortzone

Es ist schon auffällig, wie ruhig es während der Sommermonate um Fridays for Future war. Aber just am ersten Freitag des Schuljahres fanden nun wieder Tausende junge Menschen Zeit, um statt des Unterrichts eine Demonstration zu besuchen.

Es ist ein Protest, der in seiner urbanen Komfortzone verhaftet ist: In den Sommerferien geht es gemeinsam mit den Eltern per Linienflug auf die Malediven und im Herbst wird wieder gegen die Klimakrise demonstriert.

Und falls man nach der Demo den Bus versäumt, steht Papa mit dem SUV bereit, um die jungen Aktivisten wieder heimzukutschieren. Gemessen am durchschnittlichen Lebensstil eines jungen Städters schwingt bei diesen Klimademos ein unbegründetes moralisches Überlegenheitsgefühl mit.