Arbeiten bis 67?

CONTRA

Bringt jetzt wenig

"Was, du bist immer no net …?“, ist die Reaktion vieler Altersgenossen, wenn ich ihnen eröffne, dass ich mit fast 65 noch nicht in Pension bin. Alle Statistiken zeigen: An das sogenannte reguläre Pensionsantrittsalter nähern wir Österreicher uns im Schnitt nur langsam an. So lange das der Fall ist, bringt es wenig, über ein generelles Hinaufsetzen auf 67 zu sinnieren. Außer, man will vermitteln, dass wir nur noch weiter hinter einem Soll-Ziel sind. Zur Erinnerung: In vergangenen Jahren gab es fast einen politischen Wettlauf um Frühpensionsmöglichkeiten. Und der Wirtschaft war’s zu Zeiten des Arbeitskräfteüberschusses auch recht. Also hackeln wir lieber, so wir gesundheitlich dazu in der Lage sind, bis 65. Es ist eh schwer genug.