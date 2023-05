Am Pfingstwochenende verreisen: Zahlt sich das aus?

PRO

Erholung pur

"Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Drum nehm ich meinen Stock und Hut. Und tät das Reisen wählen." Dichter Matthias Claudius hat im Jahr 1775 (!) geschrieben, was – zumindest für mich – noch immer seine Gültigkeit hat. Reisen macht ganz einfach Spaß, erweitert den Horizont, lässt Alltagsprobleme schrumpfen und kurbelt die Produktion von Glückshormonen nachweislich an.

Vier Tage an der Adria, drei Tage im Burgenland oder in der Südsteiermark – was gibt es Schöneres? Die Vorfreude beflügelt schon Wochen davor, der Koffer ist hurtig gepackt, das Ziel schnell erreicht. Ein Wochenende in einer anderen Umgebung kann Wunder wirken. Immer und immer wieder.