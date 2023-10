Acht Gemeinden, eine Krabbelstube?

PRO

Der Weg ist das Ziel

Von Schwanenstadt nach Oberndorf ist es ein Katzensprung. Pitzenberg ist fünf Kilometer entfernt, die Gemeinde Schlatt rund dreieinhalb. Keine langen Wege für ein gemeinsames Ziel. Und genau darum wird es in Zukunft gehen. Alle 438 Gemeinden in Oberösterreich werden niemals über einen eigenen Kindergarten oder eine eigene Krabbelstube verfügen. Weil viele zu klein sind, um die finanziellen Mittel dafür aufzubringen. Aber Kinder, die Betreuung brauchen, wird es überall geben. Nicht, weil sich keiner um sie kümmern will. Sondern weil in den meisten Fällen beide Elternteile berufstätig sind und ihren Kindern keinen Hamburger von McDonald’s auf den Tisch stellen wollen (auch wenn der angeblich billig ist). Dieses Modell könnte ein Weg sein.