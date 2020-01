1977 hatte die als Tochter einer Österreicherin und eines britischen Besatzungssoldaten in London zur Welt gekommene Frau die Idee zu einem sprechenden Elefanten, der auf Zuckerstückchen steht. Und wenn heute jemand "Töröö" ausruft, dann weiß so gut wie jedes Kind in 75 Ländern, dass es sich um das Signal von Benjamin Blümchen handelt. Morgen wird die Schriftstellerin Elfie Donnelly, die unter anderem auch die kleine Hexe Bibi Blocksberg erfunden hat, 70 Jahre alt.