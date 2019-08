Taylor Swift: Das Fräuleinwunder

Das erste Mal, als Taylor Swift einen "MTV Video Music Award" entgegennehmen durfte, endete in einem Skandal, diesmal schien es fast schon Routine. Die Country- und Popsängerin wurde am Montag für "You Need to Calm Down" mit dem Preis für das "Video des Jahres" ausgezeichnet. Vor zehn Jahren, als sie als Nachwuchssängerin die Trophäe das erste Mal in Händen halten durfte, stürmte Rapper Kanye West plötzlich auf die Bühne und bekundete lautstark seine Unterstützung für das Video der ebenfalls nominierten Beyoncé – und die Empörung überschlug sich. Nicht nur, weil sie weiß, wie sie solche Momente zu ihren Gunsten nutzen kann, ist Taylor Swift aus dem Musik-Olymp nicht mehr wegzudenken – und als fixe Größe in Award-Shows platziert. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Alben und 150 Millionen Dollar Jahreseinkommen reiht sie sich in der Musikbranche ganz oben ein. Eingängige, radiotaugliche Songs mit ebensolchen Texten sind nur das Grundgerüst, auf dem der Erfolg der 29-Jährigen aus Pennsylvania fußt. Dass ihre Marketing-Strategie schon früh die Macht von Social Media erkannte und sie mit ihren Fans immer wieder persönlich in Kontakt trat, hob sie von ihrer Konkurrenz ab. Einblicke in das Privatleben des blondgelockten Fräuleinwunders, Liebschaften und Skandale inklusive, stellen sicher, dass sich die Menschen für weit mehr als Swifts Musik interessieren.

Sie liebt Sängerkollegen wie Joe Jonas und Harry Styles, Schauspieler wie Taylor Lautner und Jake Gyllenhaal – und wenn die Beziehung in die Brüche geht, lässt sie die Welt daran teilhaben. Die "Break-up"-Songs, die sie aus diesen Erfahrungen bastelt, finden sich regelmäßig ganz oben in den Charts. Dass sie sich mit Kollegin Katy Perry öffentlich stritt und dieser Streit nun mit einem Musikvideo und einem Teller Kekse Instagram-wirksam beigelegt wurde, ist fast ebenso viele Schlagzeilen wert wie ihr Streit mit Musikmanager Scooter Braun, der die Rechte an Swifts ersten sechs Alben erworben hat. Es war die zehnte Auszeichnung für Swift bei den MTV Video Music Awards – und sicher nicht die letzte.

