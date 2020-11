Es ist vielleicht die wichtigste Position, die Joe Biden besetzen muss. Denn beim Stabschef laufen alle Fäden zusammen. Es liegt an ihm, den Präsidenten – falls in einer Krise nötig – um drei Uhr in der Nacht zu wecken. Er bestimmt die Experten, die zu jedem beliebigen Thema Einfluss auf die Haltung des Präsidenten nehmen.